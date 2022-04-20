Пентагон: Минобороны РФ заранее уведомило США о проведении испытаний ракеты «Сармат»

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Соединенные Штаты были заранее уведомлены Россией о
проведении испытаний тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
Об этом сообщил Politico высокопоставленный представитель Пентагона.
Согласно заявлению источника издания, американские военные
не воспринимают запуск ракеты как угрозу для страны.
«Россия должным образом уведомила США в рамках своих
обязательств по СНВ-3 о планах испытать эту МБР. Тест носил рутинный характер,
неожиданностью не стал, и США не восприняли его как угрозу», — говорится в
сообщении.
Минобороны РФ 20 апреля успешно запустили МБР «Сармат» в
рамках программы государственных испытаний. Пуск проходил на космодроме Плесецк.
Ракета поразила заданную цель на полигоне Кура на Камчатке.
загрузка...