Пентагон исправил заявление о причастности ВСУ к инциденту на авиабазе Саки в Крыму

Пентагон допустил, что взрывы на авиабазе Саки в Крыму могли произойти в результате «удара» со стороны Вооруженных сил Украины. Однако через какое-то время американское ведомство изменило свое мнение, внеся правки.
В пресс-релизе американского ведомства утверждалось, что украинская армия «обстреляла российскую авиабазу Саки, расположенную в Крыму».
«Эта статья была отредактирована, чтобы исправить неточное описание комментариев высокопоставленного представителя министерства обороны о взрывах на российской авиабазе», — сообщается в материале.
В отредактированном сообщении Пентагон заявляет, что у Вашингтона «нет данных» о причинах взрывов, но не исключают «значительный ущерб» авиабазы.
Инцидент на крымской базе Воздушно-космических сил России в районе населенного пункта Новофедоровка произошел во вторник, 9 августа. Как сообщает Министерство обороны России, причиной взрывов стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на площадке хранения.