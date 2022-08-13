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Пентагон исправил заявление о причастности ВСУ к инциденту на авиабазе Саки в Крыму

Пентагон исправил заявление о причастности ВСУ к инциденту на авиабазе Саки в Крыму
wikipedia.org/David B. Gleason from Chicago, IL – The Pentagon/CC BY-SA 2.0

Пентагон допустил, что взрывы на авиабазе Саки в Крыму могли произойти в результате «удара» со стороны Вооруженных сил Украины. Однако через какое-то время американское ведомство изменило свое мнение, внеся правки.

В пресс-релизе американского ведомства утверждалось, что украинская армия «обстреляла российскую авиабазу Саки, расположенную в Крыму».

«Эта статья была отредактирована, чтобы исправить неточное описание комментариев высокопоставленного представителя министерства обороны о взрывах на российской авиабазе», — сообщается в материале.

В отредактированном сообщении Пентагон заявляет, что у Вашингтона «нет данных» о причинах взрывов, но не исключают «значительный ущерб» авиабазы.

Инцидент на крымской базе Воздушно-космических сил России в районе населенного пункта Новофедоровка произошел во вторник, 9 августа. Как сообщает Министерство обороны России, причиной взрывов стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на площадке хранения.

ВКС РФ ВСУ Крым Пентагон Россия саки США Украина
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