Пентагон: аппетиты Украины растут вместе с объемами военной помощи

Чем больше военной помощи НАТО отправляет на Украину, тем больше становятся аппетиты Киева, заявили в Пентагоне.
По словам американских военных, Киев хочет получить от Запада ударные вертолеты, системы противовоздушной и противоракетной обороны.
«Похоже, что они хотят этих возможностей. И чем больше они могут получить, тем больше хотят», — заявил представитель Пентагона в ходе телефонного брифинга.
Спецоперация Вооруженных сил РФ на Украине началась 24 февраля. За прошедшее с этого момента время президент США Джо Байден выделил Киеву финансовую помощь в размере 6,1 млрд долларов.