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Пентагон: аппетиты Украины растут вместе с объемами военной помощи

Пентагон: аппетиты Украины растут вместе с объемами военной помощи
Ludmila Pakhomova/Russian Look/Global Look Press

Чем больше военной помощи НАТО отправляет на Украину, тем больше становятся аппетиты Киева, заявили в Пентагоне.

По словам американских военных, Киев хочет получить от Запада ударные вертолеты, системы противовоздушной и противоракетной обороны.

«Похоже, что они хотят этих возможностей. И чем больше они могут получить, тем больше хотят», — заявил представитель Пентагона в ходе телефонного брифинга.

Спецоперация Вооруженных сил РФ на Украине началась 24 февраля. За прошедшее с этого момента время президент США Джо Байден выделил Киеву финансовую помощь в размере 6,1 млрд долларов.

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