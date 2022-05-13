пенсионный фонд с защитой от инфляции. Выплата пенсий — коровами

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Пока весь мир борется с инфляцией, люди изучают опыт фондовых бирж разных стран, трейдеры ищут бумаги с повышенной доходностью, а часть населения планеты изучает криптовалюты различного пошива, бизнесмен из Зимбабве создал пенсионный фонд Nhaka Life Assurance с защитой от обесценения. Пенсии будут выплачиваться коровами.

Мать Кевина Чамунорвы (Kelvin Chamunorwa), проработавшая всю жизнь в банке, из-за беспрецедентной инфляции потеряла все свои сбережения. В 2008 году один доллар США в этой африканской стране можно было обменять на 35 квадриллионов зимбабвийских долларов, а инфляция достигла 231 000 000% в годовом исчислении.





В итоге, получивший в Великобритании образование актуария, зимбабвиец создал у себя на родине пенсионный фонд. У НПФ уже 70 тысяч клиентов. Выплачиваемые пенсии будут номинированы не в зимбабвийских долларах, поскольку они быстро обесцениваются, и не в долларах США, которые почти невозможно получить в стране, а натуральной форме – коровами. Участники пенсионной программы – обычно это наёмные работники, например, учителя – отчисляют фонду деньги, а НПФ покупает на них рогатый скот.





По мнению Кельвина, государство не может «печатать» коров и тем самым обеспечивается защита от инфляции, а «активы» фонда увеличиваются (и показывают доходность) за счёт размножения коров. При выходе на пенсию клиенты НПФ могут получить выплаты в виде коров или в денежном эквиваленте.





Зимбабвийцы уже давно рассматривают крупный рогатый скот как источник сбережений и признак богатства. Кельвин Чамунорва шутит, что он просто модернизировал эту идею. Пенсионная схема его НПФ особенно подходит для стран, где граждане потеряли всякое доверие к традиционным финансам. По его словам, единственный способ восстановить это доверие — это предложить людям «вещи, которые они могут потрогать и увидеть». Поэтому его пенсионный фонд Nhaka выделил специальные дни, в которые будущие пенсионеры могут прийти в фонд и посмотреть на своих коров.