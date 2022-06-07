Пенсионеры устроили давку на бесплатной раздаче луковиц тюльпанов в Сокольниках

Ранее стало известно, что для любителей активного отдыха в Москве возобновил работу проект «Спортивные выходные». В его рамках москвичи и гости города могут бесплатно заниматься йогой и скандинавской ходьбой на площадках в 20 столичных парках, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».