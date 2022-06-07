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Пенсионеры устроили давку на бесплатной раздаче луковиц тюльпанов в Сокольниках

Пенсионеры устроили давку на бесплатной раздаче луковиц тюльпанов в Сокольниках
pexels.com

Акция «Вторая жизнь тюльпана» в Сокольниках собрала более тысячи человек и закончилась давкой пенсионеров, не желающих уйти с мероприятия с пустыми руками.

В Сети появилось видео, где толпа пенсионеров окружила организаторов акции, раздающих бесплатно луковицы отцветших тюльпанов. В пресс-службе парка признались, что не ожидали такого наплыва желающих. На акцию пришло порядка тысячи человек, что образовало очереди, передает «Подъем».

Как стало известно, в рамках акции «Вторая жизнь тюльпана» было роздано 15 тысяч луковиц. О пострадавших участниках «войны за тюльпаны» не сообщается.

Ранее стало известно, что для любителей активного отдыха в Москве возобновил работу проект «Спортивные выходные». В его рамках москвичи и гости города могут бесплатно заниматься йогой и скандинавской ходьбой на площадках в 20 столичных парках, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Игровые площадки для детей разных возрастов и зоны отдыха для взрослых появятся в 2022 году в 14 парках Московской области. Работы проведут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает телеканал «360».

Вторая жизнь тюльпана пенсионеры сокольники
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RusNewsToday24
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