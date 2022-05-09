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    Пенсионеры с сельским стажем могут получить прибавку более 8 тысяч рублей

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Пенсионеры с сельским стажем могут получить прибавку более 8 тысяч рублей

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    Федеральное агентство новостей

    Некоторые россияне могут претендовать на повышенные фиксированные выплаты, сообщили в Пенсионном фонде (ПФР).

    Речь идет о дополнительных средствах к регулярным выплатам. Их размер будет определяться категорией, к которой относится пенсионер.

    Пенсионеры, имеющие сельский стаж не менее 30 лет, могут рассчитывать на увеличенную фиксированную выплату. Она составит не 6564 рубля, а 8205 рублей. Деньги будут начисляться ежемесячно вместе с пенсией вне зависимости от региона проживания.

    Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб ранее анонсировала индексацию социальных выплат, включая пенсионные. Повышения должно составить от 8% до 10%.

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