Пенсионеры с сельским стажем могут получить прибавку более 8 тысяч рублей

Пенсионеры, имеющие сельский стаж не менее 30 лет, могут рассчитывать на увеличенную фиксированную выплату. Она составит не 6564 рубля, а 8205 рублей. Деньги будут начисляться ежемесячно вместе с пенсией вне зависимости от региона проживания.