Пенсионеры из регионов смогут на льготных условиях совершить путешествие в Москву

Российские пенсионеры, проживающие в регионах, получат этим летом дополнительные возможности для путешествия в Москву, пишет PRIMPRESS.
Речь идет о программе поддержки региональных туроператоров, которую реализуют власти столицы. Она предусматривает выделение субсидий за каждого туриста, достигшего 55-летнего возраста, который посетит столицу. Организовываться льготные поездки будут с июня по август. Чем больше мест посетит путешественник, тем большую компенсацию получит турфирма.
Для самих пенсионеров участие в программе скажется в увеличении числа предложений для активного отдыха и снижении стоимости поездки. Причем продолжительность путешествия должна быть не менее трех дней, а гостиницы, в которых остановятся россияне, должны иметь не менее трех звезд.