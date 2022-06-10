Пенсионеры из регионов смогут на льготных условиях совершить путешествие в Москву

Для самих пенсионеров участие в программе скажется в увеличении числа предложений для активного отдыха и снижении стоимости поездки. Причем продолжительность путешествия должна быть не менее трех дней, а гостиницы, в которых остановятся россияне, должны иметь не менее трех звезд.