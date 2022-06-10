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Пенсионеры из регионов смогут на льготных условиях совершить путешествие в Москву

Пенсионеры из регионов смогут на льготных условиях совершить путешествие в Москву
Федеральное агентство новостей

Российские пенсионеры, проживающие в регионах, получат этим летом дополнительные возможности для путешествия в Москву, пишет PRIMPRESS.

Речь идет о программе поддержки региональных туроператоров, которую реализуют власти столицы. Она предусматривает выделение субсидий за каждого туриста, достигшего 55-летнего возраста, который посетит столицу. Организовываться льготные поездки будут с июня по август. Чем больше мест посетит путешественник, тем большую компенсацию получит турфирма.

Для самих пенсионеров участие в программе скажется в увеличении числа предложений для активного отдыха и снижении стоимости поездки. Причем продолжительность путешествия должна быть не менее трех дней, а гостиницы, в которых остановятся россияне, должны иметь не менее трех звезд.

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