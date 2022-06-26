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Пенсионеры и бюджетники в Запорожской области начали получать соцвыплаты

Пенсионеры и бюджетники в Запорожской области начали получать соцвыплаты
Агентство «Москва» / Софья Сандурская

Военно-гражданская администрация (ВГА) Запорожской области заявила, что жители освобожденной территории, нуждающееся в господдержке, стали получать социальные выплаты, сообщает ТАСС.

Кроме этого, количество пунктов для выдачи пособий становится больше. Также с 23 июня власти Мелитополя оказывают материальную поддержку многодетным семьям и матерям-одиночкам.

«На данный момент социальные выплаты получили более 90 тысяч человек. Это пенсионеры всех категорий и работники бюджетной сферы», — сообщили в ВГА.

На сегодняшний день порядка 70% территории Запорожской области находится под контролем Вооруженных сил России.  

Член главного совета региональной ВГА Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что местным жителям обнулят кредиты, полученные в украинских банках. 

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