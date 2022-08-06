Пенсионерка получила ранение при срабатывании мины «Лепесток» в Донецке

Напомним, что противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) «Лепесток» разработана специально для повреждения ног. Боеприпас устанавливается при помощи дистанционных средств минирования и срабатывает, когда человек наступает на него. Такие мины коварны тем, что мирные граждане могут не определить опасный предмет из-за его необычной формы.