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Пенсионерка подожгла банк в Петербурге и отчиталась об этом по телефону

Пенсионерка подожгла банк в Петербурге и отчиталась об этом по телефону
НЕВСКИЕ НОВОСТИ | Ада Осадчая

Пожилая женщина устроила пожар в отделении крупного банка, расположенного на Комендантском проспекте в Петербурге. После случившегося она отчиталась о содеянном по телефону.

«Задание выполнила. Теперь заберите меня отсюда», — сказала пенсионерка неизвестному собеседнику.

На данный момент известно, что злоумышленница вошла в офис финансовой организации, подожгла ковер и выкрикнула экстремистский лозунг. Убегать женщина не планировала. Сейчас с ней работают правоохранители.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Приднестровье семилетняя девочка от скуки сожгла квартиру.

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