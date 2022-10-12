Пенсионерка подожгла банк в Петербурге и отчиталась об этом по телефону

Пожилая женщина устроила пожар в отделении крупного банка, расположенного на Комендантском проспекте в Петербурге. После случившегося она отчиталась о содеянном по телефону.
«Задание выполнила. Теперь заберите меня отсюда», — сказала пенсионерка неизвестному собеседнику.
На данный момент известно, что злоумышленница вошла в офис финансовой организации, подожгла ковер и выкрикнула экстремистский лозунг. Убегать женщина не планировала. Сейчас с ней работают правоохранители.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Приднестровье семилетняя девочка от скуки сожгла квартиру.