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Пенсионерам в России рассказали о новой выплате в 8 тысяч рублей

Пенсионерам в России рассказали о новой выплате в 8 тысяч рублей
Федеральное агентство новостей

Пенсионеры с 1 июля могут рассчитывать на новую денежную выплату в 8 тысяч рублей, которая предусмотрена региональными властями в качестве помощи в покупке продуктов, передает PRIMPRESS.

Власти регионов поддерживают граждан, которые нуждаются в помощи при нынешнем уровне инфляции. Поэтому выплата предусмотрена для пожилых граждан страны с маленькими доходами. Пенсионеры, оформившие ее впервые, могут получить сразу 8 тысяч рублей на карту «Мир»: деньги будут приходить постепенно, в течение четырех месяцев.

На эти деньги можно будет купить любые продукты в супермаркетах, кроме табачных изделий и алкоголя.

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