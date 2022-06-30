Пенсионерам в России рассказали о новой выплате в 8 тысяч рублей

Власти регионов поддерживают граждан, которые нуждаются в помощи при нынешнем уровне инфляции. Поэтому выплата предусмотрена для пожилых граждан страны с маленькими доходами. Пенсионеры, оформившие ее впервые, могут получить сразу 8 тысяч рублей на карту «Мир»: деньги будут приходить постепенно, в течение четырех месяцев.