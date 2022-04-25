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    Пенсионер застрелил жену, ранил пасынка и свел счеты с жизнью в Нижегородской области

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Пенсионер застрелил жену, ранил пасынка и свел счеты с жизнью в Нижегородской области

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    Nikolay Gyngazov/Russian Look/Globallookpress

    Тела пенсионеров обнаружили в доме деревни Ягодное Нижегородской области. Там же был найден мужчина с огнестрельным ранением брюшной полости. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

    По версии следствия, 64-летний гражданин поссорился с супругой и открыл огонь из револьвера по членам семьи. В результате его 72-летняя жена погибла на месте, а 50-летний пасынок серьезно пострадал. Сам дебошир после случившегося свел счеты с жизнью.

    Правоохранители устанавливают все детали инцидента. Назначен ряд экспертиз. В ходе проверки выяснилось, что злоумышленник не имел разрешения на хранение оружия.

    Житель Краснодарского края до смерти избил отца за нежелание уезжать с застолья, передает телеканал «360».

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