Пенсионер застрелил жену, ранил пасынка и свел счеты с жизнью в Нижегородской области

По версии следствия, 64-летний гражданин поссорился с супругой и открыл огонь из револьвера по членам семьи. В результате его 72-летняя жена погибла на месте, а 50-летний пасынок серьезно пострадал. Сам дебошир после случившегося свел счеты с жизнью.