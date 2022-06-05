Пенсионер за рулем «Лады» спровоцировал ДТП с шестью пострадавшими на трассе Тюмень — Омск

По данным полиции, 69-летний мужчина за рулем машины «Лада Веста» при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю «Хендай Солярис». В результате пострадали оба водителя, а также четверо пассажиров, в том числе дети в возрасте пяти и семи лет.