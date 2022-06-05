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Пенсионер за рулем «Лады» спровоцировал ДТП с шестью пострадавшими на трассе Тюмень — Омск

Пенсионер за рулем «Лады» спровоцировал ДТП с шестью пострадавшими на трассе Тюмень — Омск
pexels.com

Двое маленьких детей и четверо взрослых пострадали в ДТП на территории Омской области. Серьезная авария произошла на 607-м километре трассы Тюмень — Омск, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

По данным полиции, 69-летний мужчина за рулем машины «Лада Веста» при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю «Хендай Солярис». В результате пострадали оба водителя,  а также четверо пассажиров, в том числе дети в возрасте пяти и семи лет.

Сотрудники Госавтоинспекции организовали процессуальную проверку по факту дорожного происшествия. При наличии оснований правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.

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