Пенсии в России проиндексируют на 10% этой осенью

По словам многих экспертов, власти должны повторить индексацию на 10% этой осенью, чтобы по итогам года размеры выплат в должной степени компенсировали инфляцию. По итогам первой половины 2022 года бюджет РФ в профиците, а значит, к осени могут найтись средства к дополнительной помощи пожилым гражданам.