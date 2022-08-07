Пенсии в России проиндексируют на 10% этой осенью

Пожилым гражданам в России повысят пенсии. Речь идет об индексации выплат для пенсионеров на 10%, чтобы компенсировать инфляцию, сообщает портал PRIMPRESS.
В 2022 году уже произошла индексация пенсий неработающих граждан, теперь настала очередь проиндексировать выплаты военным пенсионерам. Все граждане из этой категории получат прибавку в размере 10% от своих текущих пенсий.
По словам многих экспертов, власти должны повторить индексацию на 10% этой осенью, чтобы по итогам года размеры выплат в должной степени компенсировали инфляцию. По итогам первой половины 2022 года бюджет РФ в профиците, а значит, к осени могут найтись средства к дополнительной помощи пожилым гражданам.