Пенсии работающих россиян ждут изменения в августе

Пенсии работающих россиян ждет перерасчет в августе. Об этом передает «Прайм» со ссылкой на отделение Пенсионного фонда России (ПФР) по московскому региону.
«На увеличение имеют право получатели страховых пенсий, которые работали в 2021 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР», — пояснили представители организации.
Повышение размера пенсии коснется около 1,3 миллиона россиян. Сумма прибавки будет зависеть от уплаченных работодателем взносов за сотрудника пенсионного возраста. Перерасчет коснется и самозанятых граждан, которые платят взносы сами.