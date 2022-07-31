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Пенсии работающих россиян ждут изменения в августе

Пенсии работающих россиян ждут изменения в августе
Федеральное агентство новостей

Пенсии работающих россиян ждет перерасчет в августе. Об этом передает «Прайм» со ссылкой на отделение Пенсионного фонда России (ПФР) по московскому региону.

«На увеличение имеют право получатели страховых пенсий, которые работали в 2021 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР», — пояснили представители организации.

Повышение размера пенсии коснется около 1,3 миллиона россиян. Сумма прибавки будет зависеть от уплаченных работодателем взносов за сотрудника пенсионного возраста. Перерасчет коснется и самозанятых граждан, которые платят взносы сами.

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