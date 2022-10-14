Пенсии неработающих пожилых россиян в среднем вырастут на 1 тысячу рублей с 2023 года

Выплаты неработающих российских пенсионеров в следующем году проиндексируют на 2,6 процентных пункта выше инфляции, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.
В Минтруде подсчитали размер пенсий неработающих пожилых россиян с учетом летней индексации. По подсчетам ведомства, в 2023 году выплаты неработающим пенсионерам в среднем превысят инфляцию на 2,6 процентного пункта.
«Сформированные расходы бюджета фонда позволяют увеличить с 1 января 2023 и в 2024 году размеры страховых пенсий неработающих пенсионеров в среднем на 1 тысячу рублей, что с учетом произведенной индексации с 1 июня 2022 года обеспечивает рост пенсии выше уровня инфляции», — цитирует Пудова РИА Новости.
Ранее «Народные новости» сообщали, что внеплановое повышение пенсий и пособий увеличит доходы россиян на 1,5 трлн рублей.