Пенсии неработающих пожилых россиян в среднем вырастут на 1 тысячу рублей с 2023 года

«Сформированные расходы бюджета фонда позволяют увеличить с 1 января 2023 и в 2024 году размеры страховых пенсий неработающих пенсионеров в среднем на 1 тысячу рублей, что с учетом произведенной индексации с 1 июня 2022 года обеспечивает рост пенсии выше уровня инфляции», — цитирует Пудова РИА Новости.