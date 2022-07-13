Пельш рассказал о жесткой шутке над Чулпан Хаматовой на передаче «Розыгрыш»

Телеведущий Валдис Пельш рассказал, что съемочная группа программы «Розыгрыш» жестко разыграла актриса Чулпан Хаматову. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».
Жертвами розыгрышей программы становились известные личности. Одной из них стала Хаматова — ее посадили на «бомбу».
«В программе «Розыгрыш» мы показывали наших звезд, достойными и даже героическими, несмотря на те испытания, которые им приходилось пройти», — заявил он.
Пельш отметил, что съемочной группе было стыдно за розыгрыш, поскольку актриса могла получить психологическую травму. Ведущий признался, что не знал о задумке продюсеров и сценаристов, поскольку доступ к материалу он уже получал после съемки. По словам Пельша, до выпуска он не знал, какой материал ему придется комментировать.