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Пельш рассказал о жесткой шутке над Чулпан Хаматовой на передаче «Розыгрыш»

Пельш рассказал о жесткой шутке над Чулпан Хаматовой на передаче «Розыгрыш»
Агентство «Москва» / Денис Гришкин

Телеведущий Валдис Пельш рассказал, что съемочная группа программы «Розыгрыш» жестко разыграла актриса Чулпан Хаматову. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

Жертвами розыгрышей программы становились известные личности. Одной из них стала Хаматова — ее посадили на «бомбу».

«В программе «Розыгрыш» мы показывали наших звезд, достойными и даже героическими, несмотря на те испытания, которые им приходилось пройти», — заявил он.

Пельш отметил, что съемочной группе было стыдно за розыгрыш, поскольку актриса могла получить психологическую травму. Ведущий признался, что не знал о задумке продюсеров и сценаристов, поскольку доступ к материалу он уже получал после съемки. По словам Пельша, до выпуска он не знал, какой материал ему придется комментировать.

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