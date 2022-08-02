Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань стал следствием поддержки США местной демократии

Спикер Палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси заявила о том, что ее визит на Тайвань не идет вразрез с политикой США в отношении острова. По ее мнению, этот жест символизирует приверженность Вашингтона в поддержке тайваньской демократии.