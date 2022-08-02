Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань стал следствием поддержки США местной демократии

Спикер Палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси заявила о том, что ее визит на Тайвань не идет вразрез с политикой США в отношении острова. По ее мнению, этот жест символизирует приверженность Вашингтона в поддержке тайваньской демократии.
Кроме того, политик подчеркнула, что американские власти выступают против односторонних решений об «изменении статуса-кво» по вопросу независимости Тайваня.
Ранее стало известно, что самолет, на борту которого находилась Нэнси Пелоси и шесть членов американской делегации, приземлился в одном из аэропортов Тайбэя. З августа у представителя США запланирована встреча с руководством острова, подробности которой не сообщаются.