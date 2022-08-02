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Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань стал следствием поддержки США местной демократии

Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань стал следствием поддержки США местной демократии
globallookpress/CNP/AdMedia

Спикер Палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси заявила о том, что ее визит на Тайвань не идет вразрез с политикой США в отношении острова. По ее мнению, этот жест символизирует приверженность Вашингтона в поддержке тайваньской демократии.

Кроме того, политик подчеркнула, что американские власти выступают против односторонних решений об «изменении статуса-кво» по вопросу независимости Тайваня.

Ранее стало известно, что самолет, на борту которого находилась Нэнси Пелоси и шесть членов американской делегации, приземлился в одном из аэропортов Тайбэя. З августа у представителя США запланирована встреча с руководством острова, подробности которой не сообщаются.

америка Китай кнр Пелоси США тайвань
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