Пеле написал открытое письмо Владимиру Путину о ситуации на Украине

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Пеле

Легендарный футболист Пеле написал в инстаграме* открытое письмо президенту России Владимиру Путину и попросил его остановить военную спецоперацию РФ на Украине.

Владимир Путин, я бы хотел использовать этот матч, чтобы попросить: остановите это. Нет ничего, что способно оправдать насилие. Я хочу использовать этот матч как возможность обратиться с просьбой: остановите происходящее! Нет никаких причин продолжать это дальше, — цитирует футболиста Sports.ru.

Украинцы хотя бы на 90 минут попытаются забыть о трагедии, которая по-прежнему происходит в их стране. Отобраться на чемпионат мира – это и так трудная задача. Она становится практически невыполнимой, когда на карту поставлено столько жизней. Этот конфликт порочен, неоправдан и не приносит ничего, кроме боли, страха, ужаса и страданий.

Боевые действия существуют только для того, чтобы разъединять народы. Я прожил восемь десятилетий, в ходе которых видел войны и речи лидеров, наполненные ненавистью во имя безопасности их народа. Мы не можем возвращаться в это время, мы должны эволюционировать.

Пеле вспомнил о своей встрече с российским президентом, которая состоялась в Москве в 2017 году, и заявил, что не мог представить себе такую ситуацию.

Когда мы встречались в прошлом и обменивались широкими улыбками, долго жали друг другу руки, я никогда не думал, что мы окажемся так далеки друг от друга. Возможность остановить этот конфликт – в ваших руках. В тех же руках, что я жал в Москве во время нашей последней встречи в 2017 году. Ранее с открытым письмом к президенту России обратился живущий за границей артист балета, актер и балетмейстер Михаил Барышников, который высказался о русофобии в связи с военной спецоперацией на Украине.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией