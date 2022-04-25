Пелагея, Ида Галич, Ксения Соловьева посетили премьеру спектакля “Укрощение строптивой” с Юлией Высоцкой в главной роли

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Пелагея

Вчера в Театре им. Моссовета в Москве состоялась светская премьера нового спектакля Андрея Кончаловского “Укрощение строптивой” с Юлией Высоцкой и Александром Филиппенко в главных ролях.

Первыми зрителями стали Лариса Долина, Людмила Максакова, Нелли Кобзон, Пелагея, Ксения Соловьева, Мария Шумакова и другие. Пришли на спектакль также Ида Галич и блогер Стас Круглицкий — паре вот уже несколько месяцев приписывают роман, но эти слухи они комментируют весьма уклончиво.

Ида Галич Стас Круглицкий Ксения Соловьева Нелли Кобзон Пелагея Людмила Максакова

Спектакль “Укрощение строптивой” является первой частью шекспировской трилогии, которую задумал Кончаловский. На следующий театральный сезон запланирована премьера спектакля “Макбет”, в дальнейшем в репертуар должен войти спектакль “Буря”.

Шекспир, будь то комедия, трагедия или фантазия, — это смесь небес и балагана, высокого и низкого, прекрасного и уродливого, чем, собственно, и является наша сегодняшняя жизнь,

— прокомментировал свой замысел режиссер Андрей Кончаловский.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая на поклонах

В новом спектакле занята жена Кончаловского, актриса Юлия Высоцкая, которая является и его музой — она регулярно снимается в его фильмах и играет в спектаклях. На подмостки Театра им. Моссовета Высоцкая также вышла не впервые. Ранее Кончаловский уже ставил там чеховский триптих — спектакли “Дядя Ваня”, “Три сестры” и “Вишневый сад”.

Юлия Высоцкая в спектакле “Укрощение строптивой” Юлия Высоцкая и Александр Филиппенко в спектакле “Укрощение строптивой”

Ближайшие премьерные показы спектакля пройдут 22 и 31 мая 2022 года. Шекспировская трилогия Кончаловского входит в репертуар как раз к 100-летию Театра им. Моссовета, которое будет отмечаться в 2023 году.

Лариса Долина Вадим Верник Мария Шумакова Влад Лисовец Дмитрий Красилов Поклоны спектакля “Укрощение строптивой”