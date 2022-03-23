Пекин заставит Вашингтон пожалеть, если США будут дальше гнуть «антироссийскую линию»

Глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман предупредил, что ситуация на Украине грозит привести к мировому экономическому кризису. Из-за этого некоторые страны отказываются присоединяться к санкциям против России. В их числе оказался Китай, который готов ввести санкции против Белого дома из-за его сильнейшего давления. Как сильно подобное решение Пекина может ударить по американской экономике, как отреагируют на это другие страны, рассказал политолог, экономист Александр Дудчак в беседе с «Народными Новостями».