Пекин заставит Вашингтон пожалеть, если США будут дальше гнуть «антироссийскую линию»

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман предупредил, что ситуация на Украине грозит привести к мировому экономическому кризису. Из-за этого некоторые страны отказываются присоединяться к санкциям против России. В их числе оказался Китай, который готов ввести санкции против Белого дома из-за его сильнейшего давления. Как сильно подобное решение Пекина может ударить по американской экономике, как отреагируют на это другие страны, рассказал политолог, экономист Александр Дудчак в беседе с «Народными Новостями».
Как отметил эксперт, Китай способен ввести санкции против Вашингтона, если США будут дальше давить на Пекин.
«КНР вполне может адекватно ответить. Потому что от Китая Соединенные Штаты зависят не в меньше мере, чем КНР от США. В случае с Китаем — это огромные объемы экспорта в США. Так что Пекин реально может ввести санкции», — сказал экономист.
Дудчак уточнил, что внешний торговый оборот немного не равен, потому что Китай меньше импортирует, чем экспортирует. Однако было бы интересно посмотреть на реакцию других стран в случае введения китайских санкций против Вашингтона.
Наряду с этим, политолог заявил, что сегодня все страны переходят в совершенно новые условия функционирования мировой экономики.
«Это отражается именно в санкциях, которые стали стимулом огромных изменений. США инициируют данный переход, они думают, что им удастся собрать в некое “стадо” все остальные страны, в первую очередь европейские», — рассказал эксперт.
Он добавил, что в сегодняшних реалиях все меняется на глазах, в том числе массовый отказ от доллара, что уже сейчас мощно бьет по Соединенным Штатам.
«Если же Китай начнет отвечать США, то нужно следить за процессом. Но пока США удается успешно топить экономику Евросоюза, так как это тоже является одной из целей кампании Соединенных Штатов», — объяснил Дудчак.
В этой связи, политолог обратил внимание, что в первую очередь, после введения антироссийских санкций пострадала вся Европа: Германия, Франция, Испания, Италия. Данные страны уже сейчас начинают испытывать большие экономические проблемы.
В заключение Дудчак отметил, что несмотря на сложившуюся ситуацию, на данный момент не приходится надеется на переформатирование российско-европейских отношений в лучшую сторону, пока у руля стоят Соединенные Штаты.
«Европейские политики вызывают жалость из-за потери суверенитета и по причине того, что они действуют вопреки интересов собственных государств. Но вдруг они наконец-то прозреют», — подытожил экономист.
Отметим, санкции в отношении России были введены странами Евросоюза, США, Великобританией, Японией, Канадой и другими государствами в конце февраля и начале марта после начала объявленной президентом РФ Владимиром Путиным спецоперации на Украине. В частности, они предусматривают ограничения в торговле, запрет на поставку в Россию и закупку целого ряда товаров.
Также под санкции попали некоторые крупные банки, корреспондентские счета которых в долларах, евро, фунтах и иенах были заморожены.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России также неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.