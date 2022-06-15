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Пекин узаконил положения об армейских действиях невоенного характера для защиты интересов КНР

Пекин узаконил положения об армейских действиях невоенного характера для защиты интересов КНР
MOD Russia/via Globallookpress.com

Правительство Китая узаконило положения об армейских действиях невоенного характера, которые призваны защищать интересы страны и обеспечивать стабильность в регионе.

По информации агентства Xinhua, свод положений состоит из шести глав и 59 статей. Новые нормы вступят в силу в среду, 15 июня.

«Положения нацелены на защиту жизни и имущества людей, суверенитета, безопасности и интересов развития страны, мира во всем мире и стабильности в регионе», — говорится в сообщении.

Ранее МИД КНР осудил США за их позицию по Тайваню, которая подвергает угрозе мир и стабильность в регионе.

армия Китай ноак
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