Пекин узаконил положения об армейских действиях невоенного характера для защиты интересов КНР

Правительство Китая узаконило положения об армейских действиях невоенного характера, которые призваны защищать интересы страны и обеспечивать стабильность в регионе.
По информации агентства Xinhua, свод положений состоит из шести глав и 59 статей. Новые нормы вступят в силу в среду, 15 июня.
«Положения нацелены на защиту жизни и имущества людей, суверенитета, безопасности и интересов развития страны, мира во всем мире и стабильности в регионе», — говорится в сообщении.
Ранее МИД КНР осудил США за их позицию по Тайваню, которая подвергает угрозе мир и стабильность в регионе.