Пекин отменил переговоры представителей МО Китая и США из-за визита Пелоси на Тайвань

Пекин принял решение отменить переговоры представителей минобороны КНР и США. Об этом сообщили в китайском министерстве иностранных дел.
Во внешнеполитическом ведомстве Китая подчеркнули, что такое решение принято в качестве ответных мер на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Также сообщается, что Пекин намерен приостановить сотрудничество с Вашингтоном на уровне региональных военных командований, а также прекратить отношения в рамках механизма по обеспечению безопасности на море.
Напомним, что Пелоси 2 августа посетила остров несмотря на протесты со стороны китайского руководства. МИД Китая выразил Белому дому протест из-за ее визита.