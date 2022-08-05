Новости0

Пекин отменил переговоры представителей МО Китая и США из-за визита Пелоси на Тайвань

Пекин отменил переговоры представителей МО Китая и США из-за визита Пелоси на Тайвань
wikimedia.org/Max12Max/CC BY-SA 4.0

Пекин принял решение отменить переговоры представителей минобороны КНР и США. Об этом сообщили в китайском министерстве иностранных дел.

Во внешнеполитическом ведомстве Китая подчеркнули, что такое решение принято в качестве ответных мер на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Также сообщается, что Пекин намерен приостановить сотрудничество с Вашингтоном на уровне региональных военных командований, а также прекратить отношения в рамках механизма по обеспечению безопасности на море.

Напомним, что Пелоси 2 августа посетила остров несмотря на протесты со стороны китайского руководства. МИД Китая выразил Белому дому протест из-за ее визита.

вашингтон Китай Пелоси США тайвань
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.