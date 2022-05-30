Пекин на уступки не пойдет: Бредихин объяснил, чем обернутся выпады НАТО на Китай из-за Тайваня

При этом еще в прошлом году представители корпорации RAND заявляли, что США к 2025 году не смогут, как предполагалось ранее, в полной мере защитить Тайвань. И новейшее оружие не поможет. А минобороны США в своем отчете указывало, что единственным регионом прямого военного столкновения Китая и США выступает Африка. Или мир так быстро меняется, что прогнозы делать бессмысленно, при том даже краткосрочные, или то что мы слышим от публичных заявлений американских политиков совсем не соответствует их стратегическим шагам.