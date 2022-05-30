Пекин на уступки не пойдет: Бредихин объяснил, чем обернутся выпады НАТО на Китай из-за Тайваня

Китай становится все более обеспокоенным активностью стран НАТО из-за Украины. Регулярные поставки вооружения, поддержка офицерами, инструкторами, наемниками, визиты официальных представителей, все это говорит о прямой поддержке НАТО Украины, переводят сам формат военно-политического блока в консолидированный и во многом агрессивный. Политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин выяснил, стоит ли ожидать противостояния Китая и стран НАТО в Южно-Китайском море.
По словам старшего полковника Народно-освободительной армии Китая в отставке Чжоу Бо, «конфликт на Украине разразился из-за того, что НАТО проигнорировала предостережения России и продолжила расширяться». Говорит он и необходимости переформатирования системы безопасности Европы, а также отказа стран НАТО от возможности ядерного удара.
Конечно, Китай обеспокоен НАТО во многом из-за своих интересов на постсоветском пространстве. Пекин арендует сельскохозяйственные земли у стран Центральной Азии и Южного Кавказа, ведет активную инвестиционную деятельность и продовольственную торговлю на Украине. Входят многие страны бывшего СССР в торговый «Экономический пояс Шелкового пути». Но это не главное.
На первом месте выступает то, что может «вспыхнуть» Южно-Китайское море. И Китай получит прямое столкновение с блоком НАТО в лице не только США, но и других стран-участниц.
Американский президент Джо Байден на днях объявил в Токио, что если потребуется, то США будут защищать Тайвань.
«Наша политика в отношении Тайваня совсем не изменилась: мы по-прежнему намерены поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе и следить за тем, чтобы одностороннего изменения статус-кво не произошло», – заявил глава Белого дома.
Его выступление основывается на принятом еще в 1979 году американском «Законе об отношениях с Тайванем», предусматривающем предоставление оборонительных средств и услуг в случае выявления угроз безопасности Тайваня.
Следом за этим заявлением Bloomberg сообщило о готовящемся американо-тайваньском соглашении об углублении экономического сотрудничества и укреплению устойчивости цепочек поставок. По сообщению The Wall Street Journal американские инструктора на острове работают уже более года с целью укрепления его оборонного потенциала. Ничего не напоминает?
Чуть южнее Тайваня расположены острова Спратли (Чьюнгша), которые оспариваются Вьетнамом, Китаем, Тайванем, Малайзией, Брунеем, Филиппинами. Все заинтересованные стороны, кроме Брунея, имеют небольшие военные контингенты на архипелаге. Значительный интерес к региону проявляют США, в частности регулярно направляя туда свои военные суда в качестве протеста против политики Китая по строительству искусственных островов в регионе.
При этом еще в прошлом году представители корпорации RAND заявляли, что США к 2025 году не смогут, как предполагалось ранее, в полной мере защитить Тайвань. И новейшее оружие не поможет. А минобороны США в своем отчете указывало, что единственным регионом прямого военного столкновения Китая и США выступает Африка. Или мир так быстро меняется, что прогнозы делать бессмысленно, при том даже краткосрочные, или то что мы слышим от публичных заявлений американских политиков совсем не соответствует их стратегическим шагам.
Китай решение проблемы военным путем отвергает. Но на уступки не пойдет. По словам официального представителя канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь, США, заявляя о так называемой угрозе Тайваню или изменении статус-кво, выдают черное за белое. Тайвань является частью Китая, а тайваньский вопрос не терпит никакого внешнего вмешательства. Американцам напомнили и об их двуличности, подчеркнув, что США хоть и признают принцип «одного Китая», но регулярно забывают об этом.
Возможный конфликт не ограничится лишь Тайванем. Ответный удар будет нанесен китайскими военными по американским базам на острове Гуам, Гавайским островам, что повлечет дальнейшее уничтожение целей американскими войсками уже на материковом Китае. Чем завершится такой конфликт? Как минимум ядерной войной и совсем не на территории Африки.
Поддержат США и страны британского «маленького НАТО» AUKUS, что автоматически повлечет удары по Австралии. Не останется в стороне и «азиатское НАТО» участников Четырехстороннего диалога по безопасности QUAD (Австралия, Индия, США и Япония). Индо-Тихоокеанский регион может стать театром глобальных сражений, в том числе и с использованием ядерного оружия.
Получит ли столь пессимистичный вариант развития событий покажет дальнейшая американская политическая риторика. Но в Вашингтоне должны максимально осознавать все последствия его «заигрываний» с Тайванем, чтобы не совершить этот самоубийственный шаг.