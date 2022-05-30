Пекарня в Харьковской области бесплатно накормит жителей близлежащих поселков

В поселке Казачья Лопань Харьковской области силами Народного фронта была открыта пекарня, которая будет бесплатно кормить хлебом жителей близлежащих поселков. Об этом сообщает информационный ресурс Общероссийского народного фронта.
Работа пекарни была запущена в рамках всероссийской акции #МыВместе.
«В поселке Казачья Лопань запущена хлебопекарня. Ежедневно она будет производить порядка 900 батонов. В хлебопекарню для начала работы доставлена тонна муки», — рассказал руководитель оперативного штаба #МыВместе в Белгородской области Александр Шошников.
По его словам, раз в неделю в пекарню будут поставляться мука, масло, дрожжи и соль.
Предприятие будет кормить хлебом жителей Казачьей Лопани и близлежащих населенных пунктов.