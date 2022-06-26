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Пехота смело идет в атаку: офицер ДНР раскрыл секрет эффективного штурма укрепрайонов противника

Пехота смело идет в атаку: офицер ДНР раскрыл секрет эффективного штурма укрепрайонов противника
Народные Новости / Дмитрий Астрахань

После работы тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» пехота смело идет в атаку на любой укрепленный район противника, понимая, что сопротивление крайне маловероятно. Авторы Telegram-каналов Donezkiy и «Лыня_14» рассказали о службе офицера Народной милиции ДНР с позывным Искра.

Дальность поражения тяжелых огнеметных систем относительно невелика — до шести километров. Поэтому, чтобы выйти на точку обстрела, ТОС фактически всегда должен находиться на передовой. По машине Искры хорошо видно, насколько опасны порученные ему миссии — броня ТОС испещрена осколками и царапинами вражеских снарядов.

Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань

«Солнцепек» — уникальное российское вооружение, у которого нет аналогов в мире. Машина выпускает снаряд с горючей смесью, которая распылается над зоной поражения в виде аэрозоля. С помощью искры смесь поджигается, фактически уничтожая весь кислород. Создается огромный перепад давления, поражающий все живое.

ТОС особенно эффективны для уничтожения живой силы противника. Особенность в том, что частицы аэрозоля могут проникать в любые даже незначительные щели. Именно это делает «Солнцепек» по-настоящему незаменимым в борьбе с укрепрайонами противника.

Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань

Сейчас искра и его ТОС, получившая имя «Варяг», работают на Авдеевском направлении, обеспечивая прикрытие пехоте на самом жарком участке фронта в Донбассе.

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