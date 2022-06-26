Пехота смело идет в атаку: офицер ДНР раскрыл секрет эффективного штурма укрепрайонов противника

Дальность поражения тяжелых огнеметных систем относительно невелика — до шести километров. Поэтому, чтобы выйти на точку обстрела, ТОС фактически всегда должен находиться на передовой. По машине Искры хорошо видно, насколько опасны порученные ему миссии — броня ТОС испещрена осколками и царапинами вражеских снарядов.
«Солнцепек» — уникальное российское вооружение, у которого нет аналогов в мире. Машина выпускает снаряд с горючей смесью, которая распылается над зоной поражения в виде аэрозоля. С помощью искры смесь поджигается, фактически уничтожая весь кислород. Создается огромный перепад давления, поражающий все живое.
ТОС особенно эффективны для уничтожения живой силы противника. Особенность в том, что частицы аэрозоля могут проникать в любые даже незначительные щели. Именно это делает «Солнцепек» по-настоящему незаменимым в борьбе с укрепрайонами противника.
Сейчас искра и его ТОС, получившая имя «Варяг», работают на Авдеевском направлении, обеспечивая прикрытие пехоте на самом жарком участке фронта в Донбассе.