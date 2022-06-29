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Педиатр Зяблицкий назвал раздражительность у детей одним из признаков заражения глистами

Педиатр Зяблицкий назвал раздражительность у детей одним из признаков заражения глистами
pxhere.com

Опасные для детей последствия заражения глистами перечислил врач-педиатр, заведующий педиатрическим отделением Детской клиники ГКБ им. В. В. Виноградова Владислав Зяблицкий.

По его словам, из-за негативного влияния паразитов на организм ребенок может стать более капризным и раздражительным. Порой дети также испытывают проблемы со сном.

«Токсическое воздействие паразитов на центральную нервную систему может быть причиной судорог», — приводит слова Зяблицкого «Лента.Ру».

Специалист предупредил, что из-за глистов у детей нарушается работа ЖКТ. На этом фоне у них возникают проблемы со стулом. Не исключено и появление раздражений на коже. Заражение паразитами также чревато ослаблением иммунной системы, что приводит к частым простудам, резюмировал медик.

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