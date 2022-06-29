Педиатр Зяблицкий назвал раздражительность у детей одним из признаков заражения глистами

Специалист предупредил, что из-за глистов у детей нарушается работа ЖКТ. На этом фоне у них возникают проблемы со стулом. Не исключено и появление раздражений на коже. Заражение паразитами также чревато ослаблением иммунной системы, что приводит к частым простудам, резюмировал медик.