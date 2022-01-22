Педиатр Тимаков заявил, что «Омикрон» может вызывать рвоту и диарею у детей

Педиатр Тимаков заявил, что «Омикрон» может вызывать рвоту и диарею у детей Новости
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Педиатр и инфекционист Евгений Тимаков предупредил, что штамм коронавирусной инфекции «Омикрон» может провоцировать рвоту и диарею у детей.

Специалист отметил, что симптоматика зависит от возрастной группы. Это связано с тем, что в разном возрасте изменяется количество рецепторов, через которые COVID-19 проникает в организм.

«Так, например, у детей от 0 до 5 лет коронавирус размножается в основном в желудочно-кишечном тракте, проникая через слизистые. Поэтому основные признаки ковида у малышей до пяти лет: боль в животе, тошнота, понос, рвота, температура», — сообщил медик в беседе с kp.ru.

У детей, которые старше 12 лет, отмечаются поражения респираторного тракта. Чаще всего медики фиксируют у них боли в горле, кашель и насморк. Однако в некоторых случаях могут возникать конъюнктивиты.

При обнаружении у ребенка симптомов штамма «Омикрон» следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Особенно важно вовремя начинать лечение у малышей от двух до пяти лет.

 
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