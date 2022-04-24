    В тренде

    Педиатр Юзуп назвала бесполезными массаж улитками и алмазный пилинг

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Педиатр Юзуп назвала бесполезными массаж улитками и алмазный пилинг

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    pixabay.com

    Некоторые косметические процедуры могут не нести полезного
    эффекта при высокой стоимости. Среди них алмазный пилинг и массаж улитками,
    сообщила врач-педиатр, нутрициолог Ирина Юзуп.

    Здоровье кожи напрямую связано с состоянием кишечника. При
    этом массаж улитками может оказаться не только бесполезной процедурой, но и
    навредить из-за риска аллергии.

    Алмазный пилинг выполнятся с помощью специальной насадки,
    которая якобы покрыта драгоценными кристаллами. Обычно косметологи сильно
    завышают стоимость этой услуги. Подобного эффекта можно добиться с помощью
    самомассажа, передает издание «Чемпионат».

    Медик рекомендовала не увлекаться антицеллюлитным массажем и
    обертываниями. Чтобы избавиться от дефектов кожи, необходимо корректировать
    питание и восполнять необходимые микроэлементы.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »