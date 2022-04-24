Педиатр Юзуп назвала бесполезными массаж улитками и алмазный пилинг

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Некоторые косметические процедуры могут не нести полезного
эффекта при высокой стоимости. Среди них алмазный пилинг и массаж улитками,
сообщила врач-педиатр, нутрициолог Ирина Юзуп.
Здоровье кожи напрямую связано с состоянием кишечника. При
этом массаж улитками может оказаться не только бесполезной процедурой, но и
навредить из-за риска аллергии.
Алмазный пилинг выполнятся с помощью специальной насадки,
которая якобы покрыта драгоценными кристаллами. Обычно косметологи сильно
завышают стоимость этой услуги. Подобного эффекта можно добиться с помощью
самомассажа, передает издание «Чемпионат».
Медик рекомендовала не увлекаться антицеллюлитным массажем и
обертываниями. Чтобы избавиться от дефектов кожи, необходимо корректировать
питание и восполнять необходимые микроэлементы.