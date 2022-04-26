Педагоги прокомментировали практику исполнения гимна России в школах

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Школьников нужно подготавливать к исполнению гимна. Ребята должны проникнуться этой мелодией, пропустить ее через себя, осознать как символ России.
Такое мнение в беседе с «Радио 1» высказал начальник методического управления Фонда новых форм развития при Министерстве просвещения РФ, учитель истории Андрей Лукутин. Педагог считает, что гимн и флаг — это в какой-то мере сакральная символика отождествления себя с государством.
Педагог безусловно поддерживает идею исполнения гимна в российских школах. Но он предложил начать с изучения истории герба, флага и гимна. Чтобы ученики поняли значимость российской символики, прониклись духом единства себя и своей Родины.
Такого же мнения придерживается директор школы №11 в Сергиевом Посаде Валентина Варенова. Она полагает, что воспитание патриотов нужно начинать с поднятия значимости символов России. Только тогда дети будут проникновенно и с чувством исполнять гимн, тем самым вставая в один ряд со своей Родиной.