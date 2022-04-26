Педагоги прокомментировали практику исполнения гимна России в школах

Такого же мнения придерживается директор школы №11 в Сергиевом Посаде Валентина Варенова. Она полагает, что воспитание патриотов нужно начинать с поднятия значимости символов России. Только тогда дети будут проникновенно и с чувством исполнять гимн, тем самым вставая в один ряд со своей Родиной.