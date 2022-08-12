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Педагога из Екатеринбурга признали виновной в пропаганде ЛГБТ после танца школьников

Педагога из Екатеринбурга признали виновной в пропаганде ЛГБТ после танца школьников
pxhere.com

Бывшего замдиректора по воспитательной работе лицея №12 Екатеринбурга Лилию Ардашеву признали виновной в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних после необычного танца девятиклассников в школе. Решение принял Верх-Исетский районный суд.

Педагога оштрафовали на 40 тысяч рублей за неподобающие танцы ее воспитанников. Речь идет о выступлении парней из девятого класса в шортах и розовых футболках.

Школьники освоили элементы тверка и чирлидинга, продемонстрировав их перед всем лицеем. В завершение мальчики сняли футболки и показали всем кожаные портупеи.

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