Педагог по вокалу Владимир Коробка раскритиковал пение Лолиты

Педагог по вокалу «Фабрики звезд» Владимир Коробка прошелся с критикой по певице Лолите Милявской. Об этом он рассказал Яне Чуриковой в ходе участия в ее интернет-шоу «Фабрика с Яной Чу».
Звездный учитель в разговоре с телеведущей оценивал вокал участников первой «Фабрики звезд». По словам Коробки, большинство из них он бы никогда не выбрал. Досталось и Лолите, чье пение он оценил как фальшивое.
Такая реакция пришлась на выступление Лолиты с Джемом Шерифом. Сама певица никак высказывание Коробки не прокомментировала.