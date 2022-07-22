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Педагог по вокалу Владимир Коробка раскритиковал пение Лолиты

Педагог по вокалу Владимир Коробка раскритиковал пение Лолиты

Педагог по вокалу «Фабрики звезд» Владимир Коробка прошелся с критикой по певице Лолите Милявской. Об этом он рассказал Яне Чуриковой в ходе участия в ее интернет-шоу «Фабрика с Яной Чу». 

Звездный учитель в разговоре с телеведущей оценивал вокал участников первой «Фабрики звезд». По словам Коробки, большинство из них он бы никогда не выбрал. Досталось и Лолите, чье пение он оценил как фальшивое.

Такая реакция пришлась на выступление Лолиты с Джемом Шерифом. Сама певица никак высказывание Коробки не прокомментировала.

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RusNewsToday24
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