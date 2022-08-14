Педагог по вокалу Таравкова сравнила певца SHAMAN с Газмановым

Педагог вокала Юлия Таравкова оценила вокальные данные певца SHAMAN и сравнила его с музыкантом Олегом Газмановым.
По словам Таравковой, исполнитель хита «Я русский» выпустил патриотическую песню, которая заняла народную нишу в музыке, которую современная молодежь обошла стороной. Она отметила, что именно это помогло завоевать ему популярность и сравнила его с Газмановым.
«Патриотическая песня, что само по себе уже претендует на народность, ведь эта музыкальная ниша современной молодежью совершенно не занята. Теперь ее занимает SHAMAN. Такой вот новый Олег Газманов. Только с большим диапазоном, правда грудного обертона маловато», — отметила женщина.
Ранее продюсер Максим Фадеев похвалил певца SHAMAN за патриотическую песню и клип.