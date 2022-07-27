Педагог «Фабрики звезд» рассказал, как Полина Гагарина попала в шоу-бизнес

Певица Полина Гагарина обрела популярность после участия в «Фабрике звезд», где показала свою уверенность. Подробности пути исполнительницы на Олимп отечественного шоу-бизнеса раскрыл педагог проекта Владимир Коробка на YouTube-канале «Яна Чу».
Коробка сообщил, что никто не знал имя Гагариной до ее прихода на «Фабрику звезд». При этом, он признался, что лично привел юную Полину на проект.
«Я позвонил и ее привели. Макс Фадеев сидел за роялем. Он играл какой-то хит — и она тут же пела. Я не думаю, что она ему очень нравилась, поскольку они расстались. Но на тот момент она была очень убедительна», — рассказал Коробка.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что бывший муж Гагариной Исхаков просит помочь ему найти работу.