Педагог «Фабрики звезд» рассказал, как Полина Гагарина попала в шоу-бизнес

«Я позвонил и ее привели. Макс Фадеев сидел за роялем. Он играл какой-то хит — и она тут же пела. Я не думаю, что она ему очень нравилась, поскольку они расстались. Но на тот момент она была очень убедительна», — рассказал Коробка.