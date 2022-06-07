PayPal добавил возможность пользователям переводить BTC и ETH на внешние кошельки

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Ещё в 2020 году, платёжная система интегрировала в свой сервис возможность покупки, переводов и накопления криптовалют, таких как Биткойн и Ethereum. Большинство экспертов криптоиндустрии обозначили это как большой шаг в плане признания криптовалют по всему миру, так как PayPal — это общепризнанная мировая система, которую используют пользователи в значительной части стран. Однако, несмотря на интеграцию криптовалют в свои кошельки, использовать их можно было только внутри сети, то есть переводя с одного кошелька PayPal на другой.





Сегодня PayPal представили новые функции электронного кошелька в части работы с криптоактивами. Одним из главных обновлений стала поддержка переводов Биткойна, Ethereum и других поддерживаемых цифровых монет на внешние кошельки. Изначально в сервисе PayPal такой возможности не было и для того, чтобы вывести криптоактивы из внутреннего кошелька системы, нужно было конвертировать их в фиат (по сути – продать).

Теперь пользователи могут отправлять BTC, ETH, BCH и LTC на внешние адреса, в том числе связанные с биржевыми аккаунтами и аппаратными кошельками. Также внутри PayPal отныне можно отправлять криптовалюту другим пользователям приложения.





«Добавление возможности передавать, отправлять и получать криптовалюты — это еще один шаг на пути к созданию более инклюзивной и эффективной финансовой системы», — подчеркивается в официальном анонсе компании.

Доступ к новой функции будет открываться постепенно.Возможность осуществлять внешние переводы на криптоплатформе PayPal начнёт предоставляться пользователям уже сегодня и станет доступной всем в США в течение следующих двух недель.