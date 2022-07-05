Павел Прилучный после свадьбы планирует отправиться в Японию

Павел недавно побывал в свадебном путешествии с супругой Зепюр Брутян, а после возвращения в Россию актер сообщил, что вновь готовиться в путь. Павел взял детей от предыдущего брака с Агатой Муцениеце и отправился на отдых с ними, а после намерен лететь в Японию, где в кинотеатрах будут показывать его фильм «Соври мне правду».