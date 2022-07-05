Павел Прилучный после свадьбы планирует отправиться в Японию

Российский актер театра и кино Павел Прилучный рассказал, что его ожидает событие, о котором он давно мечтал. Об этом рассказали обозреватели портала «BLITZ+».
Павел недавно побывал в свадебном путешествии с супругой Зепюр Брутян, а после возвращения в Россию актер сообщил, что вновь готовиться в путь. Павел взял детей от предыдущего брака с Агатой Муцениеце и отправился на отдых с ними, а после намерен лететь в Японию, где в кинотеатрах будут показывать его фильм «Соври мне правду».
«Едем в Японию. Наш фильм “Соври мне правду” теперь смогут увидеть и японские зрители на своем языке», — рассказал Прилучный.
Ранее «Народные Новости» рассказывали, что Прилучный тайно женился на актрисе Зепюр Брутян. Пар официально не афишировала брак, однако выяснилось, что актриса сменила фамилию на Прилучную.