Павел Прилучный «попался» на флирте с черноволосой незнакомкой

Звезда сериала «Закрытая школа» Павел Прилучный засветился на видео с неизвестной девушкой. Как передал портал BLITZ+, на попавшей в интернет записи актер нежно обнимает смущающуюся брюнетку.
Примечательно, что это была не возлюбленная артиста Зепюр Брутян. Имя черноволосой девушки, оказавшейся в его объятиях, до сих пор нигде не обнародовано. При этом на кадрах видно, что незнакомка явно не против телесного контакта с актером.
Журналисты предположили, что видеозапись была сделана во время съемок нового проекта с участием Павла Прилучного.
Ранее поклонники заподозрили Павла Прилучного и Зепюр Брутян в начале отношений ради пиара. В своих догадках фанаты укрепились после того, как молодой мужчина публично оттолкнул от себя прильнувшую возлюбленную.