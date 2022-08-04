Павел Прилучный «попался» на флирте с черноволосой незнакомкой

Примечательно, что это была не возлюбленная артиста Зепюр Брутян. Имя черноволосой девушки, оказавшейся в его объятиях, до сих пор нигде не обнародовано. При этом на кадрах видно, что незнакомка явно не против телесного контакта с актером.