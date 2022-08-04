Новости0

Павел Прилучный «попался» на флирте с черноволосой незнакомкой

Павел Прилучный «попался» на флирте с черноволосой незнакомкой
Павел Кашаев/Global Look Press

Звезда сериала «Закрытая школа» Павел Прилучный засветился на видео с неизвестной девушкой. Как передал портал BLITZ+, на попавшей в интернет записи актер нежно обнимает смущающуюся брюнетку.

Примечательно, что это была не возлюбленная артиста Зепюр Брутян. Имя черноволосой девушки, оказавшейся в его объятиях, до сих пор нигде не обнародовано. При этом на кадрах видно, что незнакомка явно не против телесного контакта с актером.

instagram.com (признана экстремистской организацией и запрещена в России) / icineman
instagram.com (признана экстремистской организацией и запрещена в России) / icineman

Журналисты предположили, что видеозапись была сделана во время съемок нового проекта с участием Павла Прилучного. 

Ранее поклонники заподозрили Павла Прилучного и Зепюр Брутян в начале отношений ради пиара. В своих догадках фанаты укрепились после того, как молодой мужчина публично оттолкнул от себя прильнувшую возлюбленную.

личная жизнь отношения павел прилучный
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.