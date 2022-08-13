Павел Прилучный анонсировал выход сериала «Жизнь по вызову»

Актер Павел Прилучный продолжает сниматься в фильмах и сериалах. Один из новых проектов с его участием носит название «Жизнь по вызову».
Актер признался, что что ему придется сыграть в весьма откровенном сериале. При этом Прилучному предстоит сыграть владельца агентства эскорт услуг.
«Это самая откровенная история, в которой я когда-либо снимался», — написал артист в своем Telegram-канале.
Главного героя, роль которого досталась Прилучному, зовут Мэджик. По словам актера, его так назвали, потому что по сюжету герой исполняет любые фантазии клиентов, однако в дело вмешивается криминал и все переворачивается с ног на голову.