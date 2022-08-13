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Павел Прилучный анонсировал выход сериала «Жизнь по вызову»

Павел Прилучный анонсировал выход сериала «Жизнь по вызову»
кадр из сериала “Мажор”

Актер Павел Прилучный продолжает сниматься в фильмах и сериалах. Один из новых проектов с его участием носит название «Жизнь по вызову».

Актер признался, что что ему придется сыграть в весьма откровенном сериале. При этом Прилучному предстоит сыграть владельца агентства эскорт услуг.

«Это самая откровенная история, в которой я когда-либо снимался», — написал артист в своем Telegram-канале.

Главного героя, роль которого досталась Прилучному, зовут Мэджик. По словам актера, его так назвали, потому что по сюжету герой исполняет любые фантазии клиентов, однако в дело вмешивается криминал и все переворачивается с ног на голову.

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RusNewsToday24
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