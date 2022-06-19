Павел Мамаев стал отцом во второй раз

Футболист Павел Мамаев и его супруга Надежда Санько стали родителями. О том, что пара готовится принять новый статус, стало известно еще в апреле.
Радостную новость сообщила продюсер Олеся Сазыкина в беседе с изданием The Voice – влюбленные стали родителями 17 июня. Санько родила сына Тимофея в одном из столичных родильных домов.
«Она поступила в больницу в четверг. Рожала сутки. Так удивительно совпало, что Санько обрадовала Павла в его любимое число. Она назвала сына Тимофеем. Молодая мама пока скрывает от публики то, что в ее семье произошло пополнение», – уточнила продюсер.
Напомним, 23 апреля 2021 года стало известно о громком разводе Мамаева с экс-супругой Аланой. Влюбленные решили расторгнуть брак после восьми лет отношений – модель несколько раз прощала футболисту супружескую неверность, однако последней каплей стала его интрижка с испанкой Ирен.