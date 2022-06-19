Павел Мамаев стал отцом во второй раз

«Она поступила в больницу в четверг. Рожала сутки. Так удивительно совпало, что Санько обрадовала Павла в его любимое число. Она назвала сына Тимофеем. Молодая мама пока скрывает от публики то, что в ее семье произошло пополнение», – уточнила продюсер.