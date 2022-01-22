Павел Глоба предупредил три знака зодиака о больших переменах в личной жизни в 2022 году

Павел Глоба предупредил три знака зодиака о больших переменах в личной жизни в 2022 году Новости
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Знаменитый российский астролог Павел Глоба рассказал, каким трем знакам зодиака предстоят серьезные перемены на личном фронте: кто-то с увлечением начнет строить новые отношение, иным же предстоит тяжелое расставание.

Слова Павла Глобы привели авторы портала «Слово и Дело». Астролог рассказал, что Весы не сумеют избежать расставания, если продолжат идеализировать партнера и закрывать глаза на его недостатки. В 2022 году обстоятельства для представителей этого знака сложатся так, что человек поймет: между ним и партнером не осталось и следа нежных чувств. Глоба тут же отметил, что сильно переживать не стоит, поскольку Весы быстро найдут нового партнера.

Павел Глоба предупредил три знака зодиака о больших переменах в личной жизни в 2022 году

Девы в 2022 году будут медленно, но верно отдалятся от своего возлюбленного, и расставание неизбежно. Глоба посоветовал людям этого знака зодиака не пускаться с головой в новые любовные приключения, так как даже они не принесут счастья и окажутся неудачными.

Скорпионам в 2022 году стоит ожидать настоящего предательства со стороны возлюбленного. Реальность нанесет жесткий удар и надолго отвадит людей этого знака зодиака от поиска нового партнера. Скорпионы рискуют обзавестись статусом одиночки, и Глоба посоветовал заняться не пустым самобичеванием, а вдумчивым самоанализом.

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