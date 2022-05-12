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    Павел Дуров пожертвовал “скромные 12 млн обедов” для кампании шейха ОАЭ по спасению мира от голода

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Павел Дуров пожертвовал "скромные 12 млн обедов" для кампании шейха ОАЭ по спасению мира от голода

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    Павел Дуров

    Миллиардер российского происхождения, основатель социальной сети “ВКонтакте” и мессенджера Telegram Павел Дуров принял участие в благотворительной акции шейха ОАЭ “Один миллиард обедов” по спасению мира от голода. Он пожертвовал 12 млн обедов (более 3,2 млн долларов) для голодающих в 50 странах. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале. Мир стоит на пороге глобального продовольственного кризиса, сотни миллионов людей голодают. Для того чтобы помочь нуждающимся, в прошлом месяце ОАЭ запустили успешную инициативу “1 миллиард обедов” — кампанию по сбору средств, направленную на обеспечение миллиарда обедов для наиболее нуждающихся людей в 50 странах.

    Основатель кампании шейх Мохаммед пожертвовал 400 миллионов обедов, а я пожертвовал скромные 12 миллионов.

    Надеемся, что в последующие годы к этой инициативе присоединится гораздо больше людей, и мы сможем вместе достичь цели “Нулевой голод”, поставленной ООН.

    Как указывается на сайте благотворительной кампании, одного платежа в 30 дирхамов (около восьми долларов) может хватить на 30 обедов. Состояние самого Дурова оценивается в 15,1 млрд долларов.

    Павел Дуров эмигрировал в Дубай в 2017 году, а в конце февраля этого года получил гражданство ОАЭ. Как именно ему удалось это сделать, несмотря на строгие правила при получении паспорта, не уточняется. Это уже четвертое гражданство миллиардера — у него есть паспорта карибского государства Сент-Китс и Невис, Франции и России.

    Ранее Дуров обратился к журналу Forbes через своих представителей и попросил не называть его “российским бизнесменом”, мотивируя это тем, что он “уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться”.


    xeniasmirnovaКсения Смирнова


    Источник
    Телеграм-канал Павла Дурова


    Фото
    Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)


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