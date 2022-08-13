Паулина Поризкова ответила пластическому хирургу, предложившему исправить ее “несовершенства”

Паулина Поризкова

Паулина Поризкова, в апреле отметившая 57-летие, обнаружила одну из своих фотографий на интернет-странице пластического хирурга, который проанализировал ее лицо с точки зрения имеющихся на нем несовершенств и внес предложения о том, как можно их исправить. Супермодель ответила специалисту в соцсетях.

Я думала, что выгляжу прекрасно на этом фото, а пластический хирург во всех деталях решил обсудить, что мне можно исправить. Впадины под щеками можно заполнить филлерами, в лоб вколоть ботокс, от носогубных складок и морщин на шее тоже можно избавиться, сделать мою кожу более мягкой и упругой. Вот с чем приходится сталкиваться зрелым женщинам у всех на виду. Мне говорят, что мое лицо нужно “исправить”. Возраст сделал его каким-то “не таким”. Неудивительно, что большинство из нас, у кого есть такая возможность, бросаются чинить то, что кто-то посчитал сломанным.

Поризкова, открыто выступающая против эйджизма, призналась, что в силу своей профессии она прибегала к неинвазивным средствам поддержания красоты, но подчеркнула, что в любом случае никто не имеет права указывать женщине, что ей следует делать, чтобы выглядеть привлекательно.

Будь то цвет волос, макияж, крема, одежда или, тем более, какие-то инъекции. Таким образом вы стыдите ее. Каждый раз, когда вам хочется сказать вашему другу: “Знаешь, тебе бы следовало…”, остановитесь на секунду. Будет ли это помощь с вашей стороны, если вас об этой помощи не просили? Лучше отметьте, что вы находите красивым во внешности ваших друзей, и скажите об этом. Лучший способ поддержать другого человека — похвалить за то хорошее, что в нем уже есть.

Ранее, в июле, Паулина Поризкова стала героиней новой кампании американского модного бренда La Ligne. На некоторых снимках она позировала топлес или в купальнике.