Патрушев: спецоперация на Украине стала ответом Москвы на преступления Киева против Донбасса

Российская спецоперация на Украине стала своевременной и

упреждающей мерой для предотвращения угрозы, исходящей со стороны киевского

режима в адрес ДНР и ЛНР. Об этом заявил секретарь Совета безопасности

Российской Федерации Николай Патрушев.