Патрушев: спецоперация на Украине стала ответом Москвы на преступления Киева против Донбасса

Kremlin Pool/Global Look Press Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Kremlin Pool/Global Look Press

Российская спецоперация на Украине стала своевременной и
упреждающей мерой для предотвращения угрозы, исходящей со стороны киевского
режима в адрес ДНР и ЛНР. Об этом заявил секретарь Совета безопасности
Российской Федерации Николай Патрушев.

По словам Патрушева, Россия не могла оставаться в стороне,
пока жители Донбасса страдали от киевского режима, поэтому Москва приняла
соответствующие меры. 

«На нашем месте так поступило бы любое государство», –
подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало,
что при выполнении спецоперации ВС РФ удары наносятся только по военным
объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.

Накануне в Службе внешней разведки России сообщили, что спецслужбы
США и других стран НАТО снабжают Украину сведениями о перемещениях российских
войск, передает Ura.ru.

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