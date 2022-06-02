Патрушев: Россия приняла дополнительные меры по защите после обнаружения биолабораторий на Украине

Россия приняла дополнительные меры по защите государства после обнаружения американских биолабораторий на территории Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
По его словам, в обнаруженных лабораториях, спонсируемых США, проводились военно-биологические эксперименты с возбудителями смертельных болезней. Это потребовало принятия дополнительных мер по защите граждан России и сопредельных стран от биологических угроз.
«Как показал опыт противодействия распространению COVID-19, принципиально важной задачей государства является обеспечение устойчивости системы здравоохранения, ее адаптации к новым вызовам и угрозам», — уточнил Патрушев.
Также секретарь Совбеза добавил, что спецоперация на Украине подтвердила способность российской армии выполнять поставленные задачи в любых условиях.