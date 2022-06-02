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Патрушев: Россия приняла дополнительные меры по защите после обнаружения биолабораторий на Украине

Патрушев: Россия приняла дополнительные меры по защите после обнаружения биолабораторий на Украине
Global look press/Markiian Lyseiko

Россия приняла дополнительные меры по защите государства после обнаружения американских биолабораторий на территории Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, в обнаруженных лабораториях, спонсируемых США, проводились военно-биологические эксперименты с возбудителями смертельных болезней. Это потребовало принятия дополнительных мер по защите граждан России и сопредельных стран от биологических угроз.

«Как показал опыт противодействия распространению COVID-19, принципиально важной задачей государства является обеспечение устойчивости системы здравоохранения, ее адаптации к новым вызовам и угрозам», — уточнил Патрушев.

Также секретарь Совбеза добавил, что спецоперация на Украине подтвердила способность российской армии выполнять поставленные задачи в любых условиях.

биолаборатории патрушев совбез Украина
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RusNewsToday24
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