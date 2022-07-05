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Патрушев назвал защиту людей от геноцида одной из главных задач спецоперации на Украине

Патрушев назвал защиту людей от геноцида одной из главных задач спецоперации на Украине
Kremlin Pool/Global Look Press

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты.

Он также назвал основные задачи, стоящие перед российскими войсками. По его словам, ВС РФ должны обеспечить защиту людей от геноцида со стороны украинского неонацистского режима, демилитаризировать и денацифицировать Украину и добиться ее нейтрального статуса.

«Несмотря на оказание США и Западом военной помощи Украине, увеличивающиеся поставки летального оружия, указанные цели будут достигнуты», — объяснил он.

Ранее Патрушев предупреждал об эскалации напряженности в Европе из-за объявления России врагом НАТО.

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