Патрушев назвал защиту людей от геноцида одной из главных задач спецоперации на Украине

Он также назвал основные задачи, стоящие перед российскими войсками. По его словам, ВС РФ должны обеспечить защиту людей от геноцида со стороны украинского неонацистского режима, демилитаризировать и денацифицировать Украину и добиться ее нейтрального статуса.