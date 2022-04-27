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    Патрушев назвал южные регионы РФ уязвимыми для биологических угроз из-за лабораторий на Украине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Патрушев назвал южные регионы РФ уязвимыми для биологических угроз из-за лабораторий на Украине

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    Kremlin Pool/Global Look Press

    Южные регионы России находятся в потенциальной опасности из-за биологических лабораторий на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

    По словам аналитика, США после распада СССР развернули целую сеть биолабораторий на постсоветском пространстве, в том числе в Грузии, Украине, Азербайджане, Узбекистане, Казахстане и Армении. При этом Пентагон прикрывает военно-биологическую деятельность научными исследованиями.

    «Южный федеральный округ — в силу географических, климатических особенностей, наличия множества транспортных путей, большого туристического потока, развитой системы международной торговли сельхозтоварами — является потенциально уязвимым для проявления биологических угроз», — уточнил Патрушев.

    Российские военные уже получили доказательства разработки на территории Украины компонентов биологического оружия и средств его доставки при поддержке США, констатировал эксперт.

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