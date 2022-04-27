Патрушев назвал южные регионы РФ уязвимыми для биологических угроз из-за лабораторий на Украине

По словам аналитика, США после распада СССР развернули целую сеть биолабораторий на постсоветском пространстве, в том числе в Грузии, Украине, Азербайджане, Узбекистане, Казахстане и Армении. При этом Пентагон прикрывает военно-биологическую деятельность научными исследованиями.