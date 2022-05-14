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    Патрульные корабли морской полиции Китая подошли к берегам спорных японских островов Сенкаку

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Патрульные корабли морской полиции Китая подошли к берегам спорных японских островов Сенкаку

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    pixabay.com

    Китайские патрульные корабли были замечены вблизи берегов спорных японских островов Сенкаку, сообщают СМИ.

    Как передают обозреватели японского издания Kyodo, в акваторию вблизи архипелага вошли четыре корабля морской полиции КНР. Управление безопасности на море Японии уже направило судам предупреждение, потребовав покинуть указанную зону.

    Пекин и Токио ведут споры по поводу территориальной принадлежности островов Сенкаку с 1970-х годов. В 1972 году они были переданы Японии Соединенными Штатами, которые контролировали архипелаг после Второй мировой войны.

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