Патриарх Варфоломей не собирается изгонять русских монахов с Афона

Визит Константинопольского патриарха Варфоломея в Афон не будет сопровождаться гонением русских монахов.
По словам священнослужителя, он уже не первый раз будет совершать паломничество в эти места. Он подчеркнул, что не собирается никого выгонять в ходе визита.
«У меня нет намерения кого-либо изгонять. Я полагаю, что они не спровоцируют меня, чтобы я сделал что-то подобное. Пусть сидят смирно, чтобы никого не выгнали. Это самоочевидные вещи», — сообщил патриарх.
Ранее в СМИ появилась информация, что во время половничества Варфоломея произойдет массовое изгнание русских монахов с Афона. Однако в общине выступили против каких-либо гонений, передает РИА Новости.