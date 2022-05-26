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Патриарх Варфоломей не собирается изгонять русских монахов с Афона

Патриарх Варфоломей не собирается изгонять русских монахов с Афона
pixabay.com

Визит Константинопольского патриарха Варфоломея в Афон не будет сопровождаться гонением русских монахов.

По словам священнослужителя, он уже не первый раз будет совершать паломничество в эти места. Он подчеркнул, что не собирается никого выгонять в ходе визита.

«У меня нет намерения кого-либо изгонять. Я полагаю, что они не спровоцируют меня, чтобы я сделал что-то подобное. Пусть сидят смирно, чтобы никого не выгнали. Это самоочевидные вещи», — сообщил патриарх.

Ранее в СМИ появилась информация, что во время половничества Варфоломея произойдет массовое изгнание русских монахов с Афона. Однако в общине выступили против каких-либо гонений, передает РИА Новости.

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