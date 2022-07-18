Патриарх Кирилл заявил о важности сохранения национального самосознания у россиян

Гражданам России необходимо сохранять национальное самосознание и не поддаваться на провокации Запада, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии перед Успенским собором Троице-Сергиевой лавры.
Россия является мощным государством, которое никто не сможет лишить свободы и независимости с помощью оружия. Однако многие недоброжелатели пытаются сделать это другими способами.
«Но в наш лукавый век существует много других способов сокрушить людей, лишить их самосознания национального, лишить их веры, лишить их чувства патриотизма. И знаем, что сегодня многие силы работают для того, чтобы именно так воздействовать на наш народ и на нашу страну», — заявил патриарх.
Глава РПЦ ранее пояснил, что мир ополчился на Россию из зависти, ревности и негодования. Причиной подобных чувств является инаковость РФ.