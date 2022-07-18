Патриарх Кирилл заявил о важности сохранения национального самосознания у россиян

«Но в наш лукавый век существует много других способов сокрушить людей, лишить их самосознания национального, лишить их веры, лишить их чувства патриотизма. И знаем, что сегодня многие силы работают для того, чтобы именно так воздействовать на наш народ и на нашу страну», — заявил патриарх.