Патриарх Кирилл высоко оценил вклад Лукашенко в развитие отношений Москвы и Минска

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил поздравления с Пасхой от патриарха Кирилла. Священнослужитель также отметил положительное влияние руководителя государства на контакты республики и России.
Глава РПЦ поблагодарил Лукашенко за вклад в развитие связей. Он также пожелал политику счастья и здоровья. Кроме того, патриарх выразил надежду, что лидер республики получит «щедрую помощь Воскресшего Господа в дальнейшем служении на ответственном президентском посту».
Ранее Александр Лукашенко прибыл вместе с сыном в храм Преображения Господня в городском поселке Копысь Оршанского района. Там глава государства поставил свечку.
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