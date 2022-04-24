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    Патриарх Кирилл высоко оценил вклад Лукашенко в развитие отношений Москвы и Минска

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Патриарх Кирилл высоко оценил вклад Лукашенко в развитие отношений Москвы и Минска

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    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил поздравления с Пасхой от патриарха Кирилла. Священнослужитель также отметил положительное влияние руководителя государства на контакты республики и России.

    Глава РПЦ поблагодарил Лукашенко за вклад в развитие связей. Он также пожелал политику счастья и здоровья. Кроме того, патриарх выразил надежду, что лидер республики получит «щедрую помощь Воскресшего Господа в дальнейшем служении на ответственном президентском посту».

    Ранее Александр Лукашенко прибыл вместе с сыном в храм Преображения Господня в городском поселке Копысь Оршанского района. Там глава государства поставил свечку.

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