Патриарх Кирилл высоко оценил вклад Лукашенко в развитие отношений Москвы и Минска

Глава РПЦ поблагодарил Лукашенко за вклад в развитие связей. Он также пожелал политику счастья и здоровья. Кроме того, патриарх выразил надежду, что лидер республики получит «щедрую помощь Воскресшего Господа в дальнейшем служении на ответственном президентском посту».